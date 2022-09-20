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Ирина Волк: в Тольятти госавтоинспектор сумел удержаться на капоте машины правонарушителя и задержал его

20 сентября 2022 14:08
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В результате неадекватных действий правонарушителя сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти на Тополиной улице заметили автомобиль ВАЗ-21083, который двигался с большой скоростью. Требования об остановке транспортного средства водитель игнорировал.

Госавтоинспекторами незамедлительно было организовано преследование. Во дворе дома 84 «а» по улице Автостроителей правонарушитель не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной иномаркой и остановился. В тот момент, когда к машине подбежал полицейский, она резко тронулась с места. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться на нем в то время, когда злоумышленник, набрав скорость, начал резко маневрировать. Проехав почти километр, автомашина ВАЗ врезалась в еще один припаркованный автомобиль, после чего нарушитель был задержан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили сотрудники полиции, за рулем находился житель города Тольятти 2003 года рождения, который не имел права управлять транспортным средством.

«В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7, 12.12, 12.15, 12.37, 12.5, 12.27, 19.3 КоАП РФ.

В результате неадекватных действий правонарушителя сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму», - добавила Ирина Волк.

Собранные материалы направлены в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения.

 

Фото:   скриншот видео

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