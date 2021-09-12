Химик рассказал о вероятности смертельного отравления арбузом

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Отравления арбузами происходят регулярно, но это никогда не приводит к летальным случаям. Такое заявление сделал доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

«То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», — рассказал Мустафин в беседе с телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 сентября.

Говоря о так называемом «арбузном отравлении», в результате которого на Совхозной улице 10 человек пострадали и двое умерли, эксперт подчеркнул, что не все отравившиеся ели арбузы. В связи с этим он предположил, что виною могут быть средства дезинфекции.

«Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», — рассказал Мустафин.

Он отметил, что подобные средства могут представлять опасность, если не соблюдать при их использовании правила безопасности.

«Если это будет использовать непрофессионал, то действительно это может привести к летальным последствиям», — отметил доктор химических наук.

В пятницу, 10 сентября, стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице. Семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.

После этого с признаками отравления были госпитализированы еще семь жителей улицы Совхозная из разных домов. Некоторые из них также рассказали об употреблении в пищу арбузов. Уже в субботу стало известно о госпитализации еще троих, в том числе ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»), пишут "Известия".