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Главред "Спутника и погрома" Егор Просвирнин погиб, выпав из окна в Москве

27 декабря 2021 19:14
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На месте работают следователи.

Мужчина погиб, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Тверском бульваре около магазина "Армения" неизвестный мужчина погиб, выпав из окна", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что погибший был без одежды.

По данным источника, погибшим оказался главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин.

"Из окна четвертого этажа дома на Тверском бульваре около магазина "Армения" выпал Егор Просвирнин - главный редактор издания "Спутник и погром", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что у мужчины в руках обнаружены баллончик и нож, у него разбита голова. Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза. На месте работают следователи.

Просвирнин был главным редактором издания "Спутник и погром", которое в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.

 

Фото:     Андрей Резниченко/ТАСС

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