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Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей

30 ноября 2024 17:31
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Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей

Главного Деда Мороза России оштрафовали за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Роль главного Деда Мороза страны исполняет 47-летний актер, который живет в Великом Устюге Вологодской области. По данным канала, его уже несколько раз штрафовали за нарушение ПДД — суммарно на 24 тысячи рублей.

Правила он нарушал на разных автомобилях — иномарках из Японии и Южной Кореи.

Однако скорое наступление новогодних праздников может позволить актеру заработать на уплату штрафа. Недавнее исследование Headhunter показало, что артисты, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних праздников, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 52,5 тыс. руб., пишет Газета.

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