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Глава СКР заинтересовался делом об избиении семилетнего мальчика в Самаре

1 августа 2025 13:28
188
Глава СКР заинтересовался делом об избиении семилетнего мальчика в Самаре

По информации ведомства, в комментариях соцсети СКР размещено обращение о противоправных действиях в отношении семилетнего мальчика. На протяжении длительного времени ребенка систематически избивают и унижают отец, мачеха и брат. Кроме того, родители не обеспечивают уход за мальчиком. Ребенок неоднократно просил о помощи соседей, однако их обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СКР по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет Коммерсантъ-Волга. 

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