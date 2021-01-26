Глава Самары прокомментировала новости о разрушающемся жилом доме на ул. Георгия Димитрова

38

Здание покрылось трещинами и буквально трещит по швам.

В редакцию портала «PRO Город» обратились жители здания по адресу улица Георгия Димитрова, 18 в Самаре. Они буквально боятся за свою жизнь из-за того, в какое плачевное состояние пришёл их дом. На фотографиях видно, что здание испещрено трещинами – в том числе и в фундаменте.

Спустя несколько дней после публикации глава города Самары Елена Лапушкина выехала на проблемный объект. О том, как она прокомментировала увиденное и что теперь будет с домом, читайте ниже.

Злополучному зданию в прошлом году исполнилось уже 45 лет. Причём последние десять из них его состояние постепенно ухудшалось, говорит старшая по дому Ирина Валерьевна. По её словам она с марта 2020-го обивает пороги, и на проблему вроде даже обратили внимания, вот только кроме проверок и сочувствующих вздохов реакции фактически нет.

Трещины пошли по фасаду, подъезду и квартирам жильцов. А страшнее всего – по фундаменту. Тем более, дом стоит на сваях, от которых уже отходят плиты. Местами ширина трещин достигла от 5,5 до 7,5 см – этого достаточно, чтобы спокойно просунуть в них обе ладони сразу.

– В последнее время уже не сплю ночами, потому что я слышу гул, от того что дом проседает. На первом этаже у нас стоматология. Местный завхоз заметил, что плиты уже напополам развалились. «Падает» правая сторона дома, и, соответственно, трещины в коридорах уже сильно видны, – рассказала старшая по дому Ирина Валерьевна.

По словам старшей по дому, местная администрация уже поставлена в известность, однако глава Кировского района Игорь Рудаков лично на место событий не выезжал, а отправлял своих сотрудников. На Георгия Димитрова, 18 с проверками приходили и из ГЖИ – после наводки прокуратуры, говорят жильцы – однако дальше развешивания маячков дело не зашло.

Маячки в данном случае – это бумажки, которые повесили на зафиксированные трещины. Где-то они порвались, а где-то съехали из-за того, что сам дом недавно пришёл в движение.

В подвале уже можно увидеть плиты, которые местами настолько рассыпались, что в итоге развалились напополам.

О нестабильном состоянии дома говори инцидент, который произошёл на прошлых выходных. Тогда жильцы смогли не только пронаблюдать за результатом движения плит, но и ощутить его. И ощущения эти лишь усилили тревогу людей, в чём нет ничего удивительного.

– С 16 на 17 января в доме как будто землетрясение было. Соседи это тоже почувствовали. Если ещё один раз такой «толчок» будет – можете нас искать под плитами. Я не хочу погибнуть в собственном доме, боюсь за детей и соседей, – добавила дрожащим голосом Ирина Валерьевна.

До представителей управляющей компании редакции «PRO Города» дозвониться не удалось, но и без их слов понятно: по старой «панельке» давно плачет капитальный ремонт.

Согласно открытым источникам, с момента наступления обязанности по уплате взносов жильцы дома выплатили 1,9 миллиона рублей на проведения капитального ремонта. Задолженность составляет 218 тысяч рублей. Информации о проведенных работах нет.

– Если в доме сложилась действительно опасная для жизни людей ситуация, Государственная жилищная инспекция должна через МЧС решать этот вопрос. В крайнем случае следует обращаться в МЧС напрямую, – рассказал Виктор Часовских

Жильцы дома утверждают, что такие проверки и инспекции имели место быть, и ответственные органы по идее должны были поставить в известность МЧС. Мы направили в ведомство запрос по этому поводу, однако на момент публикации ещё не получили ответ на него.

Тем временем с каждым днём жильцам становится всё страшнее: трещины никуда не делись. Ранее их предлагали залить раствором. Точнее, по словам старшей по дому глава района Рудаков дал задание это сделать. Однако на свежих фото здания видно массу трещин, несмотря на то, что расстояние между сваями и плитами теперь покрыто бетоном.

– Соседка сказала, что в ночь, когда дом трясся, она почувствовала, будто её с кровати двигают. А всё дело в том, что плиты уходят. Я не суеверный человек, но у меня кошка дома беснуется, постоянно входную дверь квартиры царапает. Проблеме уже около 10 лет. Стяжками уже ничего не сделаешь. Мне говорят: «Хочешь, чтобы вас расселили?» А я хочу жить. Я просто боюсь заходить домой: не знаю, выйду оттуда или уже нет, – заключила старшая по дому.

В конце прошлой недели мэр Самары Елена Лапушкина посетила этот дом. Так, власти признали установку маячков на трещины недостаточной мерой реагирования. Глава города пообещала, что с ремонтом не будут затягивать.

– Дом является участником программы капитального ремонта, поэтому поручаю Департаменту городского хозяйства и экологии проработать возможность усиления строительных конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и направить соответствующее обращение в профильное министерство. Параллельно будем искать и другие варианты решения проблемы, – заявила Лапушкина.