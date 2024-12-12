Глава фирмы-застройщика из Тольятти обвиняется в мошенничестве со стройкой поликлиники

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Передано в суд уголовное дело 54-летнего жителя Тольятти, который является директором компании ООО «СтройМастер». Ему инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Жигулевска.

Следствие выяснило, что в июле 2021 года глава строительной фирмы заключил с Жигулевской центральной городской больницей госконтракт на капитальный ремонт здания детской поликлиники. Работы стоимостью 23 млн руб. должны были быть выполнены до 15 декабря 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение», пишет Коммерсантъ-Волга.

Однако подрядчик не уложился в установленные сроки и включил в акты о приемке недостоверные сведения об объемах проведенных работ. Сумма невыполненного и ненадлежащим образом сделанного ремонта составила 3,7 млн руб.

Расследование уголовного дела закончено. Утверждено обвинительное заключение по нему.

Также прокуратура направила в суд иск и потребовала обязать министерство здравоохранения Самарской области и больницу Жигулевска профинансировать ремонт указанной поликлиники. В настоящее время иск рассматривается в суде.