Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы насмерть сбил 13-летнюю школьницу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы насмерть сбил 13-летнюю школьницу

18 июля 2024 15:58
130
Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы насмерть сбил 13-летнюю школьницу

Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы на автомобиле Audi насмерть сбил 13-летнюю школьницу в Киришском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, ДТП произошло накануне днем на 60-м километре дороги Зуево — Новая Ладога. Сначала было объявлено, что иномаркой управляла 63-летняя женщина. Однако выяснилось, что на самом деле в авто находился 62-летний житель Москвы.

В этом году мужчина семь раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Школьницу, оказавшуюся под колесами, пытались реанимировать, однако все попытки медиков оказались безрезультатны.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список