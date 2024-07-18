Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы насмерть сбил 13-летнюю школьницу

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Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы на автомобиле Audi насмерть сбил 13-летнюю школьницу в Киришском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, ДТП произошло накануне днем на 60-м километре дороги Зуево — Новая Ладога. Сначала было объявлено, что иномаркой управляла 63-летняя женщина. Однако выяснилось, что на самом деле в авто находился 62-летний житель Москвы.

В этом году мужчина семь раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Школьницу, оказавшуюся под колесами, пытались реанимировать, однако все попытки медиков оказались безрезультатны.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку, пишет Лента.