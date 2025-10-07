Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии

143

В Хорватии ядовитая гадюка погибла после того, как укусила пьяного мужчину, из-за большого содержания алкоголя в его крови, пишут "Известия" со ссылкой на издание News Bar.

Отмечается, что 42-летний мужчина прогуливался после деловой встречи в нетрезвом состоянии, когда его атаковало животное.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так: глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — приводит издание его слова.

Мужчина пытался доставить пострадавшую к ветврачам, но не успел - рептилия умерла.

Местные врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя, которая оказалась смертельной. При этом сам змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.

Фото: pxhere.com