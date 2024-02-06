Еще одна жертва: мошенники обманули столичную пенсионерку на 26 млн рублей

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В Москве 60-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла более 26 млн рублей. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, москвичка начала получать звонки от якобы представителей банка с середины января. Злоумышленники просили ее обналичивать крупные суммы и переводить средства на «безопасные счета» якобы для предотвращения мошенничества.

Позднее с пострадавшей связался мужчина, который заявил, что мошеннические действия должны прекратиться, но так называемые аферисты могли заинтересоваться недвижимостью женщины. Тогда москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Позже было возбуждено уголовное дело.