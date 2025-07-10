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Экс-глава самарского областного ГУ МЧС пробудет под стражей до ноября 2025 года

10 июля 2025 21:47
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Экс-глава самарского областного ГУ МЧС пробудет под стражей до ноября 2025 года

Самарский областной суд признал законным продление на полгода срока ареста Олегу Бойко, пишет Обоз-инфо.

Генерал Олег Бойко руководил региональным ГУ МЧС с 2014 года. В декабре 2023 года генерала взяли под стражу по обвинению в получении многомиллионных взяток от группы компаний «Витязь», занимавшейся пожарной безопасностью. Взятки Олегу Бойко предназначались за «покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности».

Вместе с главой самарского ГУ МЧС были задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник, после ареста все трое были этапированы в Москву.

Региональное ГУ МЧС осенью 2024 года возглавил полковник внутренней службы Сергей Аникин.

Недавно до суда и приговора дошло дело подельника Олега Бойко Яна Гущина, который ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигурант получил 6 лет колонии строгого режима со штрафом 170 млн рублей.

Гущин дал следствию информацию о лицах, которым он давал взятки. Среди них оказались руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Самаре Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области Дмитрий Зинин, замдиректора «Ресурсного центра социальной защиты» Антон Палушкин, представитель ГКУ СО «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Евгений Луговой (он отвечал в учреждении за контракты).

Также в орбиту следственных мероприятий попал начальник управления гражданской защиты Самары, экс-глава областного УФМС Игорь Дахно. В даче взяток были обвинены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская.

В деле Гущина фигурировали взятки на общую сумму свыше 102 млн рублей своим контрагентам. В частности, по версии следствия, Олег Бойко получил от бизнесмена 73,4 млн рублей, Палушкин – 21,2 млн рублей, Зинин – 1,15 млн рублей, Мамыкин – 2,3 млн рублей, Дахно – 1,9 млн рублей, Луговой – около 2 млн рублей.

Недавно уголовное дело Бойко и его подельников ушло на рассмотрение в суд Ленинского района Самары. Постановлением суда от 3 июня 2025 года в соответствии со статьей 255 УПК РФ был продлен срок содержания под стражей сроком на 6 месяцев, то есть по 7 ноября 2025 года включительно, в отношении Бойко, Дахно, Зинина и Мамыкина. Защита фигурантов обжаловала это решение, апеллируя к тому, что их подзащитным можно избрать более мягкую меру пресечения.

Аппелляционные жалобы адвокатов были рассмотрены 10 июля 2025 года.

«Самарский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, изучив материалы дела, приняв во внимание фактические обстоятельства инкриминируемых обвиняемым деяний и сведения об их личностях, объем процессуальных действий, которые необходимо выполнить в ходе рассмотрения уголовного дела, не нашел оснований для изменения в отношении обвиняемых меры пресечения и удовлетворения апелляционных жалоб», — сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

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