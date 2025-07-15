Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток

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Во вторник, 15 июля, состоялось первое полноценное судебное заседание по делу экс-главы ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Его обвиняют в коррупции.



По версии следствия, в течение трех лет экс-начальник ГУ МЧС России по Самарской области принимал денежные презенты за "покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности". Общая сумма взяток превысила 73 миллиона рублей, пишет Сова.



Вместе с высокопоставленным сотрудником экстренного ведомства на скамье подсудимых - его коллеги и предполагаемые пособники в даче взяток - всего 8 человек.



Однако одного из фигурантов дела в зале не оказалось: дело Гущина, который, по версии следствия, и контактировал с Олегом Бойко, вынесено в отдельное производство.



Когда слово дали гособвинителю, он озвучил конкретные претензии силовиков ко всем оказавшимся за решеткой. Олега Бойко, в частности, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

- Во время личной встречи он предложил главе одной из компаний - Гущину - передавать ему взятки за общее покровительство. Предприниматель договорился с Фроловской и Тютинник. Гущин должен был передавать деньги Бойко лично или через перевод. Тютинник предстояло готовить те самые деньги, а Фроловская перечисляла деньги со счета на взятки под видом аренды помещений, - зачитала суть обвинения гособвинитель.

С остальными фигурантами ситуация похожая. Им взятки передавали как работникам МЧС за покровительство.

Суммы были всегда разные, иногда даже в валюте. По итогу Гущин просто передавал оформленные на себя карты, куда и переводил средства.



После оглашения фабулы дела у подсудимых спросили их отношение к обвинению. Олег Бойко не отрицает факт взяток. Признал объективную сторону обвинения. Дмитрий Зинин частично признал вину, но не согласился с суммой взятки. Алексей Мамыкин вину признал частично. Евгений Луговой - не признал. Антон Палушкин частично признал, но не согласился с суммой и квалификацией дела.



Давать показания обвиняемые будут после допроса свидетелей и изучения доказательств.



Сейчас прокуратура полностью поддерживает то обвинение, что было предъявлено подсудимым. Олегу Бойко вменяют особо тяжкое преступление. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.