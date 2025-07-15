Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом

15 июля 2025 15:37
309
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом

Во вторник, 15 июля 2025 года, в Ленинском районном суде проходит заседание по делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Его перенесли с 8 июля из-за ненадлежащего уведомления подсудимых. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Помимо Бойко, на скамье подсудимых – Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Евгений Луговой, Алексей Мамыкин. Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы - более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере, пишет Самара-КП.

За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Бойко находится под стражей с декабря 2023 года. Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд.
Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет. Заседания не раз откладывали, так как подсудимых не привозили из Москвы.

Экс-глава службы должен был предстать перед судом сначала 27 мая, но его тоже не привезли, а заседание перенесли на 10 июня. Однако и следующий раз был безуспешный. Олегу Бойко продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Он останется в СИЗО по 7 ноября 2025 года. Оспорить решение экс-глава службы не смог.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025, 18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Вячеслав Федорищев поручил внести правки в закон о земле. Общество
143
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025, 18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
Новая часть набережной станет смотровой площадкой не только на Волгу, но и на архитектурные ансамбли Жигулевского пивзавода и комплекса ГРЭС. Благоустройство
106
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
15 июля 2025, 14:35
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
Две из них расположены в Железнодорожном районе и одна — в Ленинском. Экономика
244
В центре внимания
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
133
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
102
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
15 июля 2025  15:37
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
299
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
15 июля 2025  14:35
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
238
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
386
Весь список