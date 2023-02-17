Двух мужчин спасли из-под завалов в Турции спустя 261 час после землетрясения

141

Двух мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома, спасли в турецкой Антакье спустя 261 час после землетрясения. Об этом 17 февраля сообщило агентство Anadolu.

«Двадцатишестилетний Мехмет Али Шакироглу и 34-летний Мустафа Авчи спасены из-под завалов в районе Одабашы города Антакья через 261 час после землетрясения. Спасательная бригада, разбирающая завалы на улице Одабашы в Антакье, добралась до двух граждан, зажатых между плитами разрушенного дома», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией.

По последним данным, число погибших от землетрясений в Турции достигло 38 044 человек, пишут "Известия".