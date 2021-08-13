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Одна из сбежавших девушек сама обратилась к самарским полицейским и попросила отправить ее домой в Рязань.
Двух девочек, сбежавших из оздоровительного лагеря под Рязанью, нашли живыми в Самаре
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Двух девочек, сбежавших из оздоровительного лагеря под Рязанью, нашли живыми в Самаре

13 августа 2021 21:04
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Одна из сбежавших девушек сама обратилась к самарским полицейским и попросила отправить ее домой в Рязань.

Двух девочек 2004 и 2006 годов рождения, которые 20 июля самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе Рязанской области, нашли живыми в Самаре, куда они доехали попутным транспортом.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

20 июля несовершеннолетние девочки, воспитанницы Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, самовольно покинули территорию детского оздоровительного лагеря "Ласточка".

В их поисках задействовали сотрудников полиции, волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт".

29 июля по факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

"Следствием установлено, что девушки, используя попутный транспорт, добрались до города Самары, где стали проживать у случайных знакомых. <...> В настоящее время обе несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, одна из сбежавших девушек обратилась в отдел полиции в Самаре, рассказала об обстоятельствах произошедшего и попросила отправить ее домой в Рязань.

"В тесном взаимодействии с правоохранительными органами города Самары в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение второй девушки в Самаре", - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:  ryazan.sledcom.ru

Теги: девочки лагерь нашли сбежали

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