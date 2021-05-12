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Двое пострадавших во время стрельбы в казанской школе детей остаются в критическом состоянии, сообщил РИА Новости источник в медицинской системе Татарстана.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что "в больнице находятся 18 детей, шесть из них – в тяжёлом состоянии, двое – в крайне тяжёлом. Восемь учеников, по его информации, получили огнестрельные ранения.

Накануне утром в школе в Казани произошла стрельба. Нападение совершил 19-летний выпускник этого учебного заведения. Жертвами стали девять человек, в том числе семь учеников, 21 человек ранен. Стрелок задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Сегодня в Татарстане – день траура.