Двое детей отравились угарным газом в квартире в Советском районе Самары

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В квартире в Советском районе Самары произошло ЧП, в котором пострадали двое детей. Они отравились угарным газом, сообщили представители региональной Прокуратуры, передает sova.info.

Вечером 21 января в квартире одного из домов на улице Партизанской оказалась превышена концентрация угарного газа. Причиной стала неисправная колонка.

Пострадали двое маленьких детей, которых доставили в больницу имени Ивановой. Благодаря своевременной помощи медиков жизни и здоровью малышей ничего не угрожает. Сейчас они находятся дома с родителями.

Прокуратура Советского района начала проверки в отношении компании УК ООО "Развитие", которая обслуживает газовое оборудование в этом доме.

Фото: pixabay