Движение по трассе М-4 "Дон", где была многотысячная пробка, началось в обе стороны

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Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где ранее произошел затор из-за сильного снегопада, началось в обе стороны, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".

"В заторе находятся еще более тысячи машин", — уточнил он.

По словам Филиппова, ситуация в целом улучшается.

Пробку удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организовали станции обогрева. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 134 человек, из них около 30 детей, добавил он.

Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыли.

Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. По данным на утро пятницы, в пробке в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", где продолжает идти снег, остаются 33 автобуса, в которых находятся 766 пассажиров, пишет РИА Новости.