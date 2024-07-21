Две девушки пострадали в ДТП в Отрадном

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Еще одно ДТП 20 июля произошло в 02:30 час. в Отрадном. 45-летний водитель, находясь за рулем автомашины Skoda Octavia, двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан». В пути следования на 88 км. указанной автодороги, при проезде нерегулируемого перекрестка с круговым движением не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и совершил столкновение с автомобилем LADA Vesta под управлением 38-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы две 22-летние женщины-пассажира автомашины Skoda Octavia. Водитель отечественного автомобиля самостоятельно обратился в медучреждение,