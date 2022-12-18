Два водителя пострадали в ДТП в Самарской области

142

17 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Кинельском районе в 06:00 на 2 км. 130 м. автодороги «Кинель-Богатое-Борское». Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Lifan Х60», двигаясь со стороны г. Самара в направлении с. Богатое, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали оба водителя, госпитализированы в медицинское учреждение.