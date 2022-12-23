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Два водителя пострадали в ДТП в Самаре

23 декабря 2022 11:28
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Два водителя пострадали в ДТП в Самаре

22 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17:40 час. в Куйбышевском районе г. Самара. 52-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Renault Logan», двигался по ул. Белорусская со стороны ул. Сельская, в направлении ул. Караванная, напротив д. 132, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в местах, где это разрешено), и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением 61-летнего водителя. С места происшествия оба водителя доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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