Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ

16 октября 2025 21:15
221
К счастью, погибших и пострадавших нет.

Специалисты пожарно-спасательного отряда № 45 провели аварийно-спасательные работы.

16 октября в пожарно-спасательную часть № 122 Отряда № 45 Приволжского района филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Мира.

К месту вызова был направлен дежурный караул, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение автомобилей Renault и КамАЗ. Специалисты дежурного караула провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.

К счастью, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
201
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
222
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
261
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
497
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
663
