ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ

Специалисты пожарно-спасательного отряда № 45 провели аварийно-спасательные работы.

16 октября в пожарно-спасательную часть № 122 Отряда № 45 Приволжского района филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Мира.

К месту вызова был направлен дежурный караул, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение автомобилей Renault и КамАЗ. Специалисты дежурного караула провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.

К счастью, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"