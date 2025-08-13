Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе

101

Ещё одно ДТП 12 августа произошло в Сергиевском районе в 12:40. 49-летний водитель - женщина, управляя транспортным средством «Chevrolet Epika», двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, на 1093 км + 500 м при завершении маневра обгон (в местах, где это разрешено), не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, совершила наезд на металлические дорожные ограждения находящееся с левой стороны по ходу движения транспортного средства. С места ДТП в лечебное учреждение доставлен 14-летний пассажир транспортного средства «Chevrolet Epika».