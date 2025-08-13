Я нашел ошибку
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе

13 августа 2025 13:29
101
Ещё одно ДТП 12 августа произошло в Сергиевском районе в 12:40. 49-летний водитель - женщина, управляя транспортным средством «Chevrolet Epika», двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, на 1093 км + 500 м при завершении маневра обгон (в местах, где это разрешено), не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, совершила наезд на металлические дорожные ограждения находящееся с левой стороны по ходу движения транспортного средства.  С места ДТП в лечебное учреждение доставлен 14-летний пассажир транспортного средства «Chevrolet Epika».

Теги: ДТП

Новости по теме
В Самаре автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе
13 августа 2025, 13:22
В Самаре автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе
Пешеходу назначено амбулаторное лечение. Происшествия
68
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
12 августа 2025, 13:20
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
Кроме того, сообщается о семи пострадавших. Происшествия
520
В Борском районе в ДТП пострадали трое 14-летних подростков
12 августа 2025, 12:52
В Борском районе в ДТП пострадали трое 14-летних подростков
Мопед с водителем и пассажиром сбил пешехода.  Происшествия
312
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
135
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
232
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
177
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
653
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
218
