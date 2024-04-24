Днем 24 апреля местами в Самарской области ожидается гроза

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. 
Солисты Шостакович Опера Балет прошли в III тур конкурса артистов балета «Арабеск»
Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ».
АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева
Прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале театра.
Ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.29
0.04
EUR 99.56
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Днем 24 апреля местами в Самарской области ожидается гроза

24 апреля 2024 09:08
157
Днем 24 апреля местами в Самарской области ожидается гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 24.04.2024 местами в Самарской области ожидается гроза, усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при грозе рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
233
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024  19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
392
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
435
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
646
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
718
Весь список