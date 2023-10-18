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Дмитрий Азаров поручил максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков произошедшего в Самаре конфликта

18 октября 2023 13:54
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Дмитрий Азаров потребовал принять жесткие меры по факту массового конфликта с иностранцами в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с конфликтом, произошедшем в Советском районе Самары. Как сообщает региональный следственный комитет, в массовой драке участвовали подростки и граждане из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося Глава региона дал ряд поручений.  

 «Как и все земляки, возмущен этим вопиющим случаем. По информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, - вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано. Имел жесткий разговор с руководителем регионального УМВД. Ряд участников происшествия уже задержан. Поручил предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, выяснить причины и все обстоятельства случившегося, - сказал Дмитрий Азаров. - Кроме того, поручил провести в регионе масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных граждан. В случае выявления значительных нарушений готов принять жесткие меры - вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых такие нарушения фиксируются. Что касается зачинщиков и участников конфликта, они понесут наказание по всей строгости закона. Виновные будут наказаны»

Глава региона подчеркнул, что случившийся на бытовой почве конфликт не должен вносить разлад в межнациональные отношения.

«При этом хочу предостеречь политиканов и «горячие головы» от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы видим, как на государственном уровне наши связи с зарубежными странами, в том числе, востока и средней Азии, укрепляются, и во многом благодаря позиции нашего национального лидера, Президента Владимира Владимировича Путина. А сеять межнациональную рознь, используя как повод бытовой конфликт, - преступление не меньшее, а бОльшее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего многонационального региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны».

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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