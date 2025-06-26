Директора парка "Тайган" после нападения льва прооперировали в Краснодаре

32

Директору крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову, пострадавшему в результате нападения льва, 25 июня сделали очередную операцию в больнице Краснодара. О переводе его в специализированное учреждение кубанской столицы из Симферополя стало известно днем ранее, пишет Смотрим.

Как сообщил в своем Telegram-канале гендиректор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, жизни Зубкова уже ничего не угрожает.

По его данным, основная проблема сейчас – это серьезно травмированная трахея. А легкое, где была проникающая рана от когтя льва, повреждено незначительно.

"Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы", – сообщил Запашный.

В Краснодаре Зубкову сделали очередную операцию на трахее, ради этого его и перевезли из Симферополя, поскольку там не было необходимого оборудования, уточнил гендиректор Большого московского цирка в интервью ТАСС.

Он добавил, что реабилитацию пострадавший будет проходить на Кубани.

Лев напал на Зубкова вечером 22 июня во время кормления. Хищник покусал мужчину в области шеи и головы, а также полоснул когтем на ноге и по ребрам с левой стороны. Мужчина смог сам выбраться из закрытой клетки, но потом потерял сознание. Льва отогнала подоспевшая пресс-секретарь парка "Тайган" Татьяна Алексагина, которая замахала на зверя метлой и пластиковым ведром.

Комментируя происшествие, она заявила, что лев не хотел нападать, он просто испугался. По словам Алексагиной, лев "подпрыгнул", когда услышал резкий звук захлопывающейся двери. А директор парка оказался у него на пути. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.