Директора дома престарелых в Самарской области уличили в мошенничестве

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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора «Тольяттинского пансионата для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)». Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.

— В учреждении выявили факты мошенничества. Это связано с присвоением денег, которые выделяют в рамках нацпроекта «Демография». Эти средства переводили в пансионат в качестве премий медперсоналу для повышения качества жизни пожилых и инвалидов, создания безопасных и благоприятных условий пребывания граждан, — пояснили в надзорном ведомстве.

«Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» находится в ведении Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Учреждение находится в Тольятти, но имеет отделение и в Жигулевске.

В результате директор дома престарелых стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. В ближайшее время силовикам предстоит выяснить сумму ущерба, пишет 63.ру.