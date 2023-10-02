Девочка в Сызрани взвешивала конфеты и лишилась телефона

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В июне текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1975 года рождения с заявлением о хищении у её несовершеннолетней дочери сотового телефона. Материальный ущерб заявительница оценила в размере 12 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила полицейским, что вместе с ребёнком находилась в одном из магазинов на ул. Московской. Дочка забыла сотовый телефон, когда взвешивала конфеты около весов самообслуживания. Пропажу гаджета она обнаружила спустя несколько минут, но когда вернулась к месту, где его оставила - телефона уже не было. Самостоятельные попытки матери с дочерью разыскать имущество не увенчались успехом – телефон был отключен, и заявительница обратилась за помощью в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, персонал торговой точки, а так же изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент хищения телефона. Полицейские предположили, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, безработный местный житель 1982 года рождения. Оперативники установили возможные места нахождения, задержали и доставили злоумышленника в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и в присутствии понятых добровольно выдал похищенный телефон полицейским, который они вернули законной владелице. Мужчина пояснил, что заметив, что ребенок забыл телефон, забрал его для собственных нужд.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 41-летнего местного жителя направлено в Сызранский городской суд.