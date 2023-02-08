Число погибших в Турции и Сирии превысило 7 тысяч человек

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В районах Турции и Сирии, пострадавших от разрушительных землетрясений в понедельник 6 февраля, не прекращаются работы по разбору завалов в местах обрушения жилых домов. С каждым часом количество погибших и раненых увеличивается на сотни человек.

Число жертвами землетрясений в Турции выросло до 5894 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление вице-президента Турции Фуата Октая. Ранее сообщалось о 5434 погибших. Пострадали 34 810 человек. В стране разрушены 5 775 зданий.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечено больше 16 тысяч спасателей – как турецких, так и иностранных. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в городах Кахраманмараш, Хатай и Адыяман.

В Сирии, по данным министерства здравоохранения страны, число погибших увеличилось до 1250, пострадали 2054 человека. В поисково-спасательных операциях принимают участие российские спасатели и военные, пишет Смотрим.