В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11, 130 пострадали

16 августа 2025 10:52
Количество погибших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 11, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. Об этом сообщает оперштаб региона, пишет ТАСС.

"Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у пос. Лесной Шиловского района. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", - говорится в сообщении.

В операштабе уточнили, что в настоящее время 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры Москвы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧП. "Объявлен режим ЧС, въезд на территорию места происшествия запрещен", - сообщили в оперштабе.

В центре внимания
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
