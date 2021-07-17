Я нашел ошибку
Главные новости:
Многие консервы из сайры оказались подделкой
Многие консервы из сайры оказались подделкой
Самарцев просят сообщать о коррупции
Самарцев просят сообщать о коррупции
Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса
Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133
Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133
В Самаре двое пенсионеров лишились имущества из-за троих воров
В Самаре двое пенсионеров лишились имущества из-за троих воров
Мурашко посоветовал идти к врачу, если температура после вакцинации держится сутки и более.
Глава Минздрава Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидаются гроза, ливень, шквалистый ветер, град
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133

17 июля 2021 10:20
121
Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133

133 человека погибли в Германии из-за последствий разрушительного наводнения. Об этом 17 июля сообщило немецкое издание Bild.

По данным полиции, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли не менее 43 человек и не менее 90 — в регионе Рейнланд-Пфальц.

Серьезно ухудшилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Наводнением размыты дороги. Представитель округа заявила, что неясно, все ли водители вовремя выбрались из своих транспортных средств, унесенными водой.

Полиция Кобленца уже зарегистрировала более 90 погибших в результате наводнения, сообщалось ранее в субботу. 618 человек пострадали.

Сильные дожди продолжаются в Германии 11 июля из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению. 15 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что масштаб наводнения станет ясен только в ближайшие дни.

Наводнения привели к разрушениям мостов и зданий, размыты дамбы и дороги. Власти обратились к гражданам с призывом отказаться от поездок, сообщают "Известия".

Теги: Германия наводнение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Германии подтверждена гибель в результате наводнений 58 человек
16 июля 2021, 09:25
В Германии подтверждена гибель в результате наводнений 58 человек
Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В мире
377
Десятки людей числятся пропавшими без вести.
15 июля 2021, 22:35
Число погибших при наводнении в Германии возросло до 58
Десятки людей числятся пропавшими без вести. В мире
718
Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью. 
15 июля 2021, 20:23
В результате наводнения в Германии, по предварительным данным, погибли 42 человека
Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью.  В мире
744
В центре внимания
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
69
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
425
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
536
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
1366
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
511
Весь список