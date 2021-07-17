Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133

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133 человека погибли в Германии из-за последствий разрушительного наводнения. Об этом 17 июля сообщило немецкое издание Bild.

По данным полиции, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли не менее 43 человек и не менее 90 — в регионе Рейнланд-Пфальц.

Серьезно ухудшилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Наводнением размыты дороги. Представитель округа заявила, что неясно, все ли водители вовремя выбрались из своих транспортных средств, унесенными водой.

Полиция Кобленца уже зарегистрировала более 90 погибших в результате наводнения, сообщалось ранее в субботу. 618 человек пострадали.

Сильные дожди продолжаются в Германии 11 июля из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению. 15 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что масштаб наводнения станет ясен только в ближайшие дни.

Наводнения привели к разрушениям мостов и зданий, размыты дамбы и дороги. Власти обратились к гражданам с призывом отказаться от поездок, сообщают "Известия".