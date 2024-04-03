Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

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Шесть детей погибли в результате трагедии в «Крокусе». Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее было известно о пяти погибших.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — сказала она.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит в Тюмени 3—4 апреля. Событие инициировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка при поддержке правительства региона. Омбудсмены из всех регионов страны примут участие в панельной дискуссии, исследовательских практикумах и посетят учреждения и организации Тюменской области, где познакомятся с инновационными практиками поддержки семьи, пишет ТАСС.