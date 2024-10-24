Четверо пострадали в ДТП в Нефтегорском районе

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 75 километре трассы «Самара-Оренбург» вчера, 23 октября. Сообщение об этом поступило на пульт связи пожарно-спасательной части в 18 часов 33 минуты.

К месту автоаварии незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 104 Отряда № 36, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей KIA SOUL и автомобиля Chevrolet Aveo.

К сожалению, в результате аварии пострадали 4 человека. Госпитализированы.

Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания транспортных средств, смыв горюче смазочных материалов с дорожного полотна, сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"