Чемпионка России 16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

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Вещи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, о пропаже которой стало известно 29 августа, обнаружили на Покровской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112», пишут "Известия".

Самой фигуристки рядом нет.

Ранее в этот день о пропаже Горбачевой сообщила ее мать Екатерина. По ее словам, Алина пропала накануне, 28 августа. В поисках задействованы полицейские-кинологи. При этом, по словам матери спортсменки, с момента пропажи прошло уже много времени, а значимой информации пока не получено.

Как уточнил источник «Известий», последний раз Алину видели, когда она вышла после тренировки из Ледового дворца. По данным собеседника, спортсменка поссорилась с тренером.

16-летняя Алина Горбачева является чемпионкой России среди юниоров 2023 года. Фигуристка тренируется у Софьи Федченко.

Фото: соцсети