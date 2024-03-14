Человек пострадал в ДТП на трассе «Самара-Оренбург»

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Сегодня, 14 марта, утром, в 6 часов 28 минут, на пульт связи пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 Нефтегорского муниципального района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 67 километре автодороги «Самара-Оренбург» произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту аварии выехало пожарно-спасательное подразделение в количестве четырех человек и одной единицы техники. На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. К сожалению, пострадал водитель легкового автомобиля LADA 110, который был госпитализирован в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Нефтегорская Центральная районная больница. Пожарные - спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение системы электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"