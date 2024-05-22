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Чаще всего совершают аварии начинающие мотоциклисты, водители авто – на 2-3 год вождения

22 мая 2024 13:32
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Чаще всего совершают аварии начинающие мотоциклисты, водители авто – на 2-3 год вождения

Водители мотоциклов со стажем вождения менее года чаще всего попадают в ДТП. Аварийность у автомобилистов повышается на 2 и 3 год вождения. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику страховых событий в сегменте ОСАГО за 2023 год.

«Частота аварий у мотоциклистов, которые только начали управлять этим транспортом, составляет 5 %. Это наиболее высокий показатель. Уровень аварийности у них снижается более чем в 2 раза уже по истечении одного года вождения, а затем, при стаже два года, и вовсе падает до 1,3 %, говорят данные статистики за минувший год. По-другому сложилась ситуация с автомобилистами. В этой категории, по нашим оценкам, чаще всего начинают попадать в ДТП водители с двух- и трехлетнем стажем. Частота аварий у начинающих водителей – 4 % – повышается ко второму и третьему году до 4,4 %», – сообщила руководитель направления отдела аналитики ОСАГО компании «Согласие» Анастасия Арбузова.  

Таким образом, отмечает она, существующее мнение о том, что водители транспортных средств наиболее часто совершают аварии через несколько лет после начала вождения, поскольку начинают чувствовать себя за рулем более уверенно и теряют бдительность, подтвердилось статистикой только в отношении автомобилистов. 

Ранее специалисты «Согласия» назвали самые аварийные марки мотоциклов, отнеся к ним KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW. Среди легковых автомобилей, по последним оценкам экспертов, в ДТП чаще всего фигурируют машины китайских марок, в частности, модели Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.  

Теги: ДТП

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