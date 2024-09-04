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Чапаевцу пришлось заплатить за украденные колеса

4 сентября 2024 10:49
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Чапаевцу пришлось заплатить за украденные колеса

 Судебные приставы г. Чапаевска взыскали в пользу пострадавшей в результате кражи материальный ущерб.

Житель г. Чапаевска, с целью наживы, решил посмотреть, что прячут жители области в стоящем неподалеку от его дома сарае. Отогнув лист железа и сломав доску на крыше, мужчина проник в хозяйственную постройку. Там он обнаружил 4 автомобильных колеса с дисками, которые и забрал с собой.

Собираясь сменить колеса на своей иномарке, владелица хозпостройки направилась в сарай, где их хранила. Придя на место, женщина обнаружила пропажу. Тут же она обратилась в полицию.  Правоохранители установили злоумышленника. Суд признал его виновным в совершении преступления по
 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также обязал компенсировать потерпевшей материальный ущерб в 23 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате было установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, а также о обращении взыскания на заработную плату должника.

В результате принятых мер судебные приставы полностью взыскали с должника материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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