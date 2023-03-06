Чапаевец привел в негодное состояние объекты электросвязи в Новокуйбышевске

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.
В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия
Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 марта.
В Самаре открывается экспозиция работ самарской художницы Надежды Русяевой – «Пробуждение»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
7 марта в губернии облачно с прояснениями, местами небольшой снег
Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.
В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог
Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку.
Оператор билайн: видеозвонок стал у самарцев одним из самых популярных способов признаться в любви со смартфона
Объединивший резидентов технопарка и подрастающее поколение инноваторов, учеников детского технопарка «Кванториум-63».
В «Жигулевской долине» стартовал демо-трек «Технотур – детям»
Виктор Кудряшов вместе с мэром Тольятти Николаем Ренцем посетил в Тольятти Экотехнопарк – новую промплощадку компании «ЭкоРесурсПоволжье».
В Самарской области строится один из крупнейших мусороперерабатывающих комплексов страны
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Чапаевец привел в негодное состояние объекты электросвязи в Новокуйбышевске

6 марта 2023 10:19
171
Чапаевец привел в негодное состояние объекты электросвязи в Новокуйбышевске

Зимней ночью прошлого года во время несения службы в городе Новокуйбышевске сотрудники ДПС для проверки документов остановили один из проезжающих автомобилей. Во время общения с водителем, сотрудники полиции заметили, что пассажир явно нервничает, оглядывается на заднее сиденье - его поведение полицейским показалось подозрительным. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых на заднем сидении транспортного средства Госавтоинспекторы обнаружили нарезанный телефонный кабель, сложенный в пакет, кусачки и болторез. Мужчина-пассажир пояснил, что пакет принадлежит ему, но о его содержимом давал путанные объяснения, поэтому для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили его в отдел полиции.

Оперуполномоченным уголовного розыска житель Чапаевска 1996 года рождения пояснил, что приехал в Новокуйбышевск для кражи кабелей связи. В город он наведывался несколько раз в разные дни месяца, проникал в подвалы домов, расположенных в разных районах города на улицах Буденного, Ворошилова и Егорова. Злоумышленник искал помещения, где двери не были закрыты или же срезал замки болторезом.

Как установили в ходе расследования следователи, ущерб, причиненный публичному акционерному обществу, которому принадлежат телефонные кабели, составил свыше 93 000 рублей – злоумышленник срезал более 400 метров кабеля. Кроме того, своими противоправными действиями ранее не судимый молодой человек привел в негодное для эксплуатации состояние объекты электросвязи, лишив жителей домов кабельного телевидения, телефонной связи и сети Интернет. Эксперты, по поручению следователя, исследовали изъятые у задержанного предметы: кусачки и телефонный кабель. Проведенный анализ показал, что срезы кабеля из подвала одного из домов и изъятого у подозреваемого, совпадают – это стало одним из доказательств преступной деятельности мужчины. Преступнику назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
371
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
227
Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.
5 марта 2023  15:37
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона
1655
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
437
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
4 марта 2023  13:31
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
661
Весь список