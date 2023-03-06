Чапаевец привел в негодное состояние объекты электросвязи в Новокуйбышевске

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Зимней ночью прошлого года во время несения службы в городе Новокуйбышевске сотрудники ДПС для проверки документов остановили один из проезжающих автомобилей. Во время общения с водителем, сотрудники полиции заметили, что пассажир явно нервничает, оглядывается на заднее сиденье - его поведение полицейским показалось подозрительным. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых на заднем сидении транспортного средства Госавтоинспекторы обнаружили нарезанный телефонный кабель, сложенный в пакет, кусачки и болторез. Мужчина-пассажир пояснил, что пакет принадлежит ему, но о его содержимом давал путанные объяснения, поэтому для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили его в отдел полиции.

Оперуполномоченным уголовного розыска житель Чапаевска 1996 года рождения пояснил, что приехал в Новокуйбышевск для кражи кабелей связи. В город он наведывался несколько раз в разные дни месяца, проникал в подвалы домов, расположенных в разных районах города на улицах Буденного, Ворошилова и Егорова. Злоумышленник искал помещения, где двери не были закрыты или же срезал замки болторезом.

Как установили в ходе расследования следователи, ущерб, причиненный публичному акционерному обществу, которому принадлежат телефонные кабели, составил свыше 93 000 рублей – злоумышленник срезал более 400 метров кабеля. Кроме того, своими противоправными действиями ранее не судимый молодой человек привел в негодное для эксплуатации состояние объекты электросвязи, лишив жителей домов кабельного телевидения, телефонной связи и сети Интернет. Эксперты, по поручению следователя, исследовали изъятые у задержанного предметы: кусачки и телефонный кабель. Проведенный анализ показал, что срезы кабеля из подвала одного из домов и изъятого у подозреваемого, совпадают – это стало одним из доказательств преступной деятельности мужчины. Преступнику назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.