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Бывшего хоккеиста Агафонова нашли мертвым в доме в Ленинградской области

21 января 2021 15:55
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Агафонов играл за московские хоккейные клубы "Спартак", ЦСКА и "Крылья Советов" в конце 90-х - начале 2000-х годов.

Бывший хоккеист Станислав Агафонов, игравший за московские профессиональные хоккейные клубы в конце 90-х - начале 2000-х годов, найден мертвым в доме в Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Тело Агафонова С. В. [Станислава Валерьевича] найдено в доме во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти нет", - сказал собеседник агентства.

Рядом с телом нашли неизвестное вещество белого цвета. По словам собеседника агентства, это может указывать на то, что причиной смерти стало употребление наркотиков. Точную причину установят в ходе экспертизы. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Агафонов играл за московские хоккейные клубы "Спартак", ЦСКА и "Крылья Советов" в конце 90-х - начале 2000-х годов, а также за тверской клуб МВД, который существовал до 2010 года. По данным открытых источников, в последние годы Агафонов позиционировал себя как частный тренер по хоккею.

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Комментарии

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