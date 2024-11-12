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Борские огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 90 кв. метров

12 ноября 2024 14:00
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Борские огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 90 квадратных метров

Вчера в 16 часов 6 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Клара - Цеткин горит частный дом.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит деревянный дом на площади 90 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, поданы 3 ствола «Б».
В 16 часов 34 минуты пожар был локализован, в 16 часов 40 минут - объявлена ликвидация открытого горения, а в 20 часов 1 минуту зафиксирована полная ликвидация пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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