Борские огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 90 кв. метров

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Вчера в 16 часов 6 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Клара - Цеткин горит частный дом.



По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит деревянный дом на площади 90 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, поданы 3 ствола «Б».

В 16 часов 34 минуты пожар был локализован, в 16 часов 40 минут - объявлена ликвидация открытого горения, а в 20 часов 1 минуту зафиксирована полная ликвидация пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"