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Более 5 тыс. человек были эвакуированы из «Крокуса» во время теракта, еще 100 были спасены при пожаре. Об этом ТАСС сообщил представитель «Крокус групп» в понедельник, 25 марта.

«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — поделился собеседник.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы, по словам очевидцев, подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано, пишут "Известия".