Более 30 квартир получили повреждения при атаке беспилотников в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что повреждения после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов получили более 30 квартир, расположенных в трех домах.

"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время на базе школы N°84 для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения, пока никто за помощью не обращался.

Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, развернут оперативный штаб от администрации города, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось об уничтожении системой ПВО украинских беспилотников. В результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского дрона пострадал ребенок. Для оперативности принятия решений в Воронеже ввели режим ЧС.