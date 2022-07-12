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Благодаря судебным приставам жителю Самары перерасчитали задолженность по оплате водоснабжения

12 июля 2022 13:45
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Благодаря судебным приставам жителю Самары перерасчитали задолженность по оплате водоснабжения

Житель г. Самары решил заменить в своей квартире счетчики холодного и горячего водоснабжения. Мужчина заключил с организацией, имеющий аккредитацию на проведения данных работ, соответствующий договор. Замена была произведена, а все необходимые документы и заявка о введении новых приборов учета в эксплуатацию были предоставлены в управляющую компанию. Однако, квитанции мужчине стали приходить на оплату водоснабжения не «по счетчику», а в соответствии с нормативами по среднему потреблению. За восстановлением своих прав владелец квартиры обратился в суд.

Суд принял решение в пользу истца. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы должностные лица были предупреждены о последствиях неисполнения решения суда. Также в отношении организации было вынесено постановление о запрете по внесению изменений в Единый реестр юридических лиц.

Принятые меры побудили «коммунальщиков» перерасчитать задолженность жителя Самарского района с учетом показателей приборов учета. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Узнать об имеющейся задолженности жители региона могут на официальном сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip). Также для удобства взаимодействия с судебными приставами жители региона могут воспользоваться Единым порталом государственных услуг 

Теги: Судебные приставы

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