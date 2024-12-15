Автомобилистка в Самаре сбила двух пешеходов

419

14 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, погибли -2.

Одно из ДТП произошло в 18-30 час. в Ленинском районе областного центра.Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo 4 Pro, зарегистрированным в 67 регионе, двигалась по ул. Максима Горького со стороны ул. Льва Толстого, в направлении ул. Вилоновская. В пути следования напротив д. 131В по ул. Максима Горького женщина совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП госпитализирована женщина 1996 года рождения, 30-летней местной жительнице врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.