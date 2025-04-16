Авиакомпания Red Wings предупредила о мошенниках, предлагающих скидки на билеты

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Пресс-служба авиакомпании Red Wings предупредила о мошенниках, которые действуют в социальных сетях от имени перевозчика.

Как следует из заявления, злоумышленники, использующие аккаунты в соцсети "ВКонтакте", предлагают клиентам купить авиабилеты со скидкой.

При этом аферисты просят предоставить им данные бронирования и иную конфиденциальную информацию.

"Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят/не пишут пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций", – подчеркивается в заявлении.

В Red Wings отметили, что сотрудники авиакомпании действительно могут связаться с клиентами, но только по вопросам, касающимся корректировки времени и даты вылета. При этом используется почтовый сервис с доменным именем @flyredwings.com или sms-сообщения.

Перевозчик просит проявить бдительность, не передавать незнакомцам никаких данных и называть кодов из сообщений, пишет Смотрим.