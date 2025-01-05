"Арктическое вторжение" ожидает Россию в середине января

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На Рождество в России ожидается потепление, которое в середине января сменится мощным арктическим вторжением.

По данным Центра погоды ФОБОС, январь в большинстве регионов России ожидается теплее климатической нормы, особенно в Европейской России и Сибири. В средних и южных широтах Европейской России аномалия температуры может превысить 2°С, а в низовьях Оби и на Ямале – 4-6°С. На севере Дальнего Востока, наоборот, прогнозируется похолодание.

Потепление, которое придет в Центральную Россию на Рождество, окажется затяжным и сменится арктическим вторжением в середине января. Ожидается мощное похолодание, которое захватит и первые дни третьей декады месяца.

Февраль на Русской равнине начнется с более теплой, чем обычно, погоды, пишет Смотрим.