Аэропорт Курумоч временно закрыт ради безопасности

153

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч в понедельник, 11 августа. Об этом сообщает Росавиация, пишет Коммерсантъ-Волга.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

При этом угроза атаки вражеской беспилотной авиации в Самарской области пока не объявлялась. Аэропорт закрывается на прием и выпуск воздушных судов в августе уже в третий раз. Ранее подобные ограничения вводились в Курумоче 2 августа и в минувшую субботу.