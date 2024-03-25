Адвокаты отказались добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»

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Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать интересы четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Интересы обвиняемых, как положено по закону в таком случае, представляли адвокаты, предоставленные государством.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в здании произошел сильный пожар, пишет Газета.