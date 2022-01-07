7 января в регионе эвакуировали несколько торговых центров

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В пятницу, 7 января, в Самаре были срочно эвакуированы посетители и персонал сразу нескольких торговых центров. Видео от очевидцев стали появляться в социальных сетях, передает sova.info.

На Рождество в Самаре эвакуировали несколько крупных торговых центров. Посетители "Парк-Хауса", "Космопорта", "Вива-Лэнда", "Меги", "Гудка" и "Авроры", которые были вынуждены покинуть здания, поделились фотографиями и видео в популярных городских пабликах. Они пишут, что внезапно услышали сигнализацию и были в срочном порядке выведены на улицу, а люди в форме начали осматривать здания.



Около одного из ТЦ оказался и корреспондет sova.info. Сотрудники МЧС и полиции пока отказываются давать комментарии по поводу происходящего. Озвучено лишь, что проверка будет длиться около трех часов.

Фото: sova.info