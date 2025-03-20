50 мигрантов задержали в Самаре в ходе рейда

159

Ранним утром сотрудники самарской полиции совместно с общественниками при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проверили клиентов и персонал хостела, расположенного на ул. Подшипниковой областного центра. Профилактическому мероприятию предшествовала жалоба местных жителей на поведение постояльцев.

У всех лиц, находящихся в помещении и придомовой территории полицейские проверили документы и основания пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе рейда выяснилось, что организация, принимавшая иностранных граждан, не выполнила необходимые действия по их регистрации и учету в соответствии с миграционным законодательством, что является нарушением действующих правовых норм. Для юридических лиц за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 400 до 500 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по каждому выявленному факту собраны материалы, которые переданы должностным лицам для соответствующего реагирования.

Полицейские проверили более 50 человек, помещения хостела тщательно осмотрели кинологи со служебными собаками. Сотрудники полиции дополнительно провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации и убедительно напомнили о важности взаимоуважения, вежливого общения с местными жителями и соблюдения порядка, включая чистоту придомовой территории.

Жители дома, ставшие очевидцами проведения профилактического мероприятия, выразили благодарность организаторам за оперативное реагирование на их обращения.

Сотрудники полиции напоминают жителям областного центра о возможности оказания содействия в выявлении нарушений, в том числе миграционного законодательства. Сообщить информацию можно по телефону «102» или в ближайший отдел полиции.